Celle (dpa/lni) - Über eine Verbesserung der Arbeit in den Schulen und Kitas in Niedersachsen diskutiert die Lehrergewerkschaft GEW heute in Celle mit Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Die Gewerkschaft fordert seit langem, mehr Geld in die Bildung zu investieren und mehr Lehrer als bisher einzustellen. Aus ihrer Sicht ist die Zahl der Lehrer-Neueinstellungen derzeit nicht ausreichend. Investitionen in die Bildung seien aber möglich, das Land verzeichne derzeit hohe Steuereinnahmen.

GEW-Landeschefin Laura Pooth hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass vor allem Schulen im ländlichen Raum und in Brennpunktstadtteilen sowie kleine Schulen viele ihrer Stellen nicht besetzen können. Sie will außerdem erreichen, dass das Land die Lehrer an Grund-, Haupt- und Realschulen finanziell mit den Studienräten an Gymnasien gleichstellt.

Pooth kandidiert bei der Landesdelegiertenkonferenz erneut für den Vorsitz. Sie steht seit zwei Jahren an der Spitze der Gewerkschaft.