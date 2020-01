Senat kündigt Lösung für Schulprobleme in Tempelhof an

Berlin (dpa/bb) - Für die in Tempelhof-Schöneberg fehlenden Schulplätze soll es nach Angaben der Senatsverwaltung für Bildung schon bald eine Lösung geben. Klar sei, dass die Schulpflicht gelte, sagte deren Sprecher Martin Klesmann am Dienstag. In dem Bezirk gehen derzeit 86 schulpflichtige Kinder und Jugendliche nicht zur Schule, die wegen ihrer mangelnden Deutschkenntnisse Anspruch auf Unterricht in kleineren Klassen hätten. Für das Problem solle "ganz ganz kurzfristig" eine Lösung gefunden werden. Das Schulamt im Bezirk habe zugesagt, weitere Schulplätze zu schaffen, sagte Klesmann.

Der für Schulen zuständige Bezirksstadtrat Oliver Schworck bestätigte das: "Wir sind sehr sicher, dass wir es schaffen, noch in dieser Woche zusätzliche Schulplätze einzurichten." Derzeit gebe es bereits 51 Willkommensklassen. Der Bedarf sei zuletzt wieder gestiegen. "Wir wollen nach wie vor den Weg gehen, die Schulen zu motivieren, solche Lerngruppen einzurichten", sagte Schworck.

Senatsverwaltungssprecher Klesmann wies darauf hin, dass mehrere Willkommensklassen im Bezirk noch freie Kapazitäten hätten. Es sei zudem geplant, auf das Angebot freier Schulträger einzugehen, zusätzliche Willkommensklassen einzurichten. Außerdem solle das zuständige Schulamt die entsprechenden Kinder und Jugendlichen gerechter als bisher verteilen. Bisher gebe es an einzelnen Grundschulen eine überdurchschnittliche Zahl von Willkommensklassen.