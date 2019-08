Berlin (dpa/bb) - In Berlin fehlen in zwei Jahren nach Darstellung von Bildungssenatorin Sandra Scheeres bis zu 9500 Schulplätze und damit weit weniger als zuletzt diskutiert. "Es haben niemals 26 000 Schulplätze gefehlt", betonte die SPD-Politikerin am Dienstag mit Blick auf Zahlen, die zuletzt kursierten. Dabei handele es sich um eine Maximalprognose, die nicht realistisch sei, erläuterte sie. Um die nun erwartete Lücke von 9500 Plätzen zu schließen, will Scheeres den Schulbau beschleunigen. Allein im Zuge eines 100 Millionen Euro schweren "Schnellbauprogramms" sollen 2000 bis 3000 zusätzliche Plätze entstehen.