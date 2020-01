Berlin (dpa/bb) - Drei Jugendliche haben sich laut Feuerwehr auf einem Winterball des Sartre-Gymnasiums in Berlin-Hellersdorf so stark betrunken, dass sie ins Krankenhaus gebracht worden sind.

Die Schule feierte am Donnerstagabend 25 Jahre der Benennung nach dem französischen Philosophen, wie ein Sprecher der Bildungssenatsverwaltung am Freitag sagte. Die Schüler hätten sich den Alkohol im Kiosk oder Supermarkt gekauft und vor dem Ball außerhalb der Schule getrunken. Die Schulleiterin habe die Rettungskräfte gerufen und die Veranstaltung vorzeitig beendet.

Drei Rettungswagen, ein Notarzt und das Auto des Einsatzleiters kamen zu dem Gymnasium in der Kyritzer Straße, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen sagte. Demnach behandelten die Sanitäter fünf betrunkene Jugendliche, die laut Verwaltung zwischen 13 und 17 Jahre alt sind. Die Schüler seien in Anzug und Kleid gekommen. Elf Lehrkräfte und eine Security aus Schülern hätten den Ball beaufsichtigt.