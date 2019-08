Berlin (dpa/bb) - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Berlin zeigt sich verwundert über die Ankündigung von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), eine "Qualitätskommission" für die Schulen einzusetzen. "Am Donnerstag verkündet Sandra Scheeres einen reibungsfreien Schulstart. Über das Wochenende klafft plötzlich eine Lücke von 25 000 Schulplätzen, und zwei Tage später soll der Bildungsforscher Olaf Köller plötzlich eine Qualitätskommission leiten – diese Abfolge erstaunt uns schon sehr", sagte der GEW- Landesvorsitzende Tom Erdmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir haben bereits im Februar gefordert: Ohne die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für die Berliner Pädagogen und der Rahmenbedingungen der Schulen lässt sich auch die Qualität nicht anheben", fügte er hinzu. "Das muss der Maßstab sein, damit die GEW Berlin sich an der Arbeit einer solchen Kommission beteiligen kann."

Nach massiver Kritik an Qualitätsproblemen in den Schulen hatte Scheeres am Dienstag die Expertenkommission angekündigt. Sie soll die Umsetzung von Maßnahmen begleiten, die Anfang des Jahres beschlossen worden waren, etwa eine Ausweitung des Deutsch-Unterrichts und eine Neujustierung des Mathematik-Unterrichts. Nach dem Willen von Scheeres sollen in dem regelmäßig tagenden Gremium auch Gewerkschaften und Landeselternausschuss mitmachen.