Bad Doberan/Rostock (dpa/mv) - Rund 140 Schüler der Berufsschule Bad Doberan müssen vom 2. September an für ihren Unterricht nach Rostock pendeln. In ihrer Schule sollen die 10. und 11. Klassen des Gymnasiums Bad Doberan unterrichtet werden, das nach Überflutungen von Starkregen schwer beschädigt wurde, wie der Landkreis Rostock am Montag mitteilte. Die betroffenen Schüler müssen nun in die Berufsschule für Dienstleistungen und Gewerbe in Rostock umziehen.