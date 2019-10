Es waren tumultartige Szenen am Mittwoch im Hörsaal B der Uni Hamburg: Mit Buh-Rufen begrüßten Studierende den AfD-Mitbegründer Bernd Lucke, der seit diesem Semester wieder an der Uni Hamburg lehrt. "Nie, nie, nie wieder Lucke", riefen Sprechchöre. Aber auch: "Nazis wollen wir raus aus der Uni."

Seine Vorlesung konnte der Volkswirtschaftsprofessor nicht halten, am Ende musste er den Hörsaal unter Polizeischutz verlassen. Vor dem Hauptgebäude parkte eine lange Reihe Polizeiwagen.

Einen Tag später scheint die Zerknirschung über den Protest groß. Am Mittwochabend gaben Uni-Präsident Dieter Lenzen und Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) eine gemeinsame Erklärung heraus, die eher Fragen aufwirft als beantwortet: "Die Durchführung freier wissenschaftlicher Lehre gehört zu den grundgesetzlich garantierten Pflichten und Rechten jedes Hochschullehrers und jeder Hochschullehrerin. Der Staat ist verpflichtet, die Durchsetzung dieser Rechte grundsätzlich zu gewährleisten", schreiben sie in dem Statement - was sich als Kritik an den Störungen verstehen lässt.

Allerdings lassen sie auch Verständnis für den Protest durchblicken: "Unabhängig davon ist festzustellen, dass Universitäten als Orte der Wissenschaft die diskursive Auseinandersetzung auch über kontroverse gesellschaftliche Sachverhalte und Positionen führen und aushalten müssen - insbesondere vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte", heißt es weiter. Im Vorfeld hatte sich die Universität nicht zur Causa Lucke äußern wollen. "Das Präsidium darf und möchte sich nicht zu seiner politischen Vergangenheit oder zu seinem Dienstverhältnis äußern", hatte eine Uni-Sprecherin noch im Juli der Welt gesagt.

Auch die Studierendenvertreter, die am Morgen vor der Vorlesung eine friedliche Demonstration vor dem Hauptgebäude der Uni veranstaltet hatten, distanzieren sich von den Störungen: "Wir als Allgemeiner Studierendenausschuss haben die Kundgebung organisiert, aber weder die Studierenden dazu aufgerufen, sich in die Vorlesung zu setzen, noch diese zu stören", schreibt der Asta in einem Statement. Für diesen Donnerstag sind die Vertreter der verfassten Studierendenschaft und Lucke zu einem Gespräch verabredet.