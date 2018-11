23. November 2018, 19:07 Uhr Schule Mangelhaft

"Die Kinder kennen das Gefühl gar nicht mehr: Oh, das hab' ich verstanden": Üben muss zu Hause stattfinden, aber was, wenn da keiner ist?

900 Millionen Euro geben Eltern jährlich privat für die Nachhilfe ihrer Kinder aus, weil die Schüler sonst nicht mithalten können. Was läuft falsch an Deutschlands Schulen? Eine Bildungsreise.

Von Renate Meinhof

Katja Kühler sitzt in ihrer Küche in Pankow, da, wo Berlins Norden weich wirkt im blendenden Herbst, unstädtisch fast. Die Straßen sind breit hier, die Hunde friedlich, die Nächte still, jedenfalls dann, wenn das letzte Flugzeug des Tages in Tegel gelandet ist. Eine Katze streicht ihr um die Beine, und zwei ihrer drei Kinder sitzen am Tisch und machen Hausaufgaben. Nikolai ist gerade aufs Gymnasium gekommen, Marieke im fünften Schuljahr in einer Grundschule. Nach Anordnung der Figuren, nach Ebenmaß ihrer ...