Es waren tumultartige Szenen am Mittwoch im Hörsaal B der Uni Hamburg: Mit Buhrufen begrüßten Studierende den AfD-Mitbegründer Bernd Lucke, der seit diesem Semester wieder an der Uni Hamburg lehrt. "Nie, nie, nie wieder Lucke", riefen Sprechchöre. Aber auch: "Nazis wollen wir raus aus der Uni."

Seine Vorlesung konnte der Volkswirtschaftsprofessor nicht halten, am Ende musste er den Hörsaal unter Polizeischutz verlassen. Vor dem Hauptgebäude parkte eine lange Reihe Polizeiwagen.

Einen Tag später scheint die Zerknirschung über den Protest groß. Am Mittwochabend gaben Uni-Präsident Dieter Lenzen und Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) eine gemeinsame Erklärung heraus, die eher Fragen aufwirft als beantwortet: "Die Durchführung freier wissenschaftlicher Lehre gehört zu den grundgesetzlich garantierten Pflichten und Rechten jedes Hochschullehrers und jeder Hochschullehrerin. Der Staat ist verpflichtet, die Durchsetzung dieser Rechte grundsätzlich zu gewährleisten", schreiben sie in dem Statement - was sich als sehr allgemein gehaltene Kritik an den Störungen verstehen lässt.

Allerdings lassen sie auch Verständnis für den Protest durchblicken: "Unabhängig davon ist festzustellen, dass Universitäten als Orte der Wissenschaft die diskursive Auseinandersetzung auch über kontroverse gesellschaftliche Sachverhalte und Positionen führen und aushalten müssen - insbesondere vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte", heißt es weiter. An dem Statement wurde Kritik laut. Der Landesvorsitzende der Jungen Union in Hamburg bezeichnete es als "lasche Reaktion".

Das Verhalten des AStA an der Uni Hamburg im Fall Lucke trägt totalitäre Züge. Die Freiheit von Forschung und Lehre muss für alle gelten, sonst ist sie nichts wert. Die lasche Reaktion von @fegebanks und Prof. Lenzen ist feige und kurzsichtig. Hier bräuchte es deutliche Worte! — Philipp Heissner (@philippheissner) October 16, 2019

Lucke selbst hatte bereits am Mittwoch nach der Vorlesung in einer internen E-Mail an die Teilnehmer der Lehrverstaltung, die der SZ vorliegt, scharfe Kritik an der Hochschulleitung geübt. "Leider weiß ich nicht, ob in der nächsten Woche eine störungsfreie Vorlesung möglich sein wird", schreibt er darin an die Studierenden. "Der Präsident ist sich des Problems zweifellos bewusst, aber der Ablauf der heutigen Veranstaltung lässt nicht erkennen, ob und wie die Universitätsleitung eingreifen möchte. Ich möchte Sie ermutigen, beim Präsidenten der Universität Hamburg nachzufragen, wie er künftig einen störungsfreien Vorlesungsbetrieb ermöglichen will."

Am Donnerstag ergänzte die Hochschule ihre Stellungnahme. Es sei die "unverrückbare Auffassung" des Präsidenten, "dass die gestrigen Störungen mit dem grundgesetzlich garantierten Schutz der Freiheit von Wissenschaft nicht zu vereinbaren sind. Die Instrumente des Meinungsstreits an einer Universität sind das Argument, der Diskurs und der Versuch der Konsentierung, nicht die Ausübung von wie auch immer gearteter Gewalt."

Im Vorfeld hatte sich die Universität lange nicht zur Causa Lucke äußern wollen. "Das Präsidium darf und möchte sich nicht zu seiner politischen Vergangenheit oder zu seinem Dienstverhältnis äußern", hatte eine Uni-Sprecherin noch im Juli der Welt gesagt.

Asta distanziert sich von Störungen

Auch die Studierendenvertreter, die am Morgen vor der Vorlesung eine friedliche Demonstration vor dem Hauptgebäude der Uni veranstaltet hatten, distanzieren sich von den Störungen: "Wir als Allgemeiner Studierendenausschuss haben die Kundgebung organisiert, aber weder die Studierenden dazu aufgerufen, sich in die Vorlesung zu setzen, noch diese zu stören", schreibt der Asta in einem Statement. Für diesen Donnerstag sind die Vertreter der verfassten Studierendenschaft und Lucke zu einem Gespräch verabredet.

Auf Twitter hatten vor allem die lautstarken Beschimpfungen Luckes als "Nazi" für Widerspruch gesorgt - wenngleich auch einzelne Twitterer die Verantwortung Luckes für den Aufstieg der AfD als rechtsextreme Partei betonten.

Ich mag #Lucke nicht und die #AfD schon gar nicht. Trotzdem war das gestern an der #UniHamburg nicht ok. Lucke hat ein schräges Weltbild ist aber aus meiner Sicht kein #Nazi. — 🇪🇺 Fred 🇩🇪 (@Fred73699729) October 17, 2019

Ich halte es für falsch, Lucke nicht zu Wort kommen zu lassen. Das erinnert mich weniger an Nazis, sondern an Zeiten 68ff, wo es pauschal gegen „bürgerliche Wissenschaft“ ging. Dass Lucke die Weichen für eine heute rechtsradikale AfD gestellt hat, sollte auch festgehalten werden. https://t.co/GYn6O7R5ta — Ruprecht Polenz (@polenz_r) October 16, 2019

Ein Seminar Luckes fand am Donnerstag ohne Zwischenfälle statt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Zwei junge Frauen, die an dem Seminar teilnehmen wollten, aber nicht angemeldet waren, wurden von Lucke hinausgebeten - mit dem Hinweis, er kenne sie vom Vortag.