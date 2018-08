13. August 2018, 07:58 Uhr Lesergeschichten von Linkshändern "Sie sind Linkshänderin? Dann sowieso nicht."

In Schule und Job wird an Linkshänder oft nicht gedacht: Zum Weltlinkshändertag erzählen Leser von quälenden Häkelstunden, gescheiterten Bewerbungen und Hausaufgaben in Spiegelschrift.

Kinder dürfen heute auch mit links schreiben. Wie sehr Schule und Arbeitsbedingungen aber weiterhin auf Rechtshänder ausgelegt sind, zeigen die Erfahrungen unserer Leser. Zum Weltlinkshändertag eine Auswahl ihrer Geschichten.

Knoten im Hirn

Meine Erzieherinnen im Kindergarten waren mit meiner "Andersartigkeit" überfordert, als es darum ging zu lernen, wie man sich die Schuhe bindet. Weder ihnen noch mir gelang es damals, die Bewegungen andersherum auszuführen. Resultat: Ich binde mir noch heute die Schuhe, indem ich zwei "Ohren" mache und mit diesen einen einfachen Knoten mache. Anders, bzw. "richtig", habe ich es nie wieder gelernt.

Dominik D.

Schreiben stresst bis heute

Ich bin umgedrehter Linkshänder, gehöre also mit Jahrgang 76 noch zu den umgelernten Kindern. Ich habe eine schlimmere Schrift als jeder Arzt. Ich hatte in Rechtschreibung und Handarbeit immer die schlechtesten Noten. Sämtliche Handgriffe fallen mir schwer. Die linke Hand will, ist aber völlig untrainiert. Die rechte Hand kann nicht, muss aber alles machen. In meiner Jugend konnte ich nichts mit einer Schere schneiden. Ich war ob meiner Rechtschreibung und Handarbeit immer sehr unbeliebt bei den Lehrern. "Der will sich halt keine Mühe geben!"

Lebhaft erinnere ich mich an eine Begebenheit aus dem Textilunterricht. Mehrere Mädchen hatten sich über mich und meine Unbeholfenheit lustig gemacht. Ich wollte mich wehren, indem ich so tat als würde ich ihren Häkelstoff durchschneiden. Ich wusste, dass ich das eh nicht schaffen würde. Ich konnte nicht mal ein Blatt Papier ordentlich schneiden, wie sollte es mir bei dem Stoff gelingen? Und es gelang mir auch nicht. Auf einmal wurde mir schwarz vor Augen. Die Lehrerin (unsere Klassenlehrerin, die auch für unsere Umgewöhnung von links nach rechts verantwortlich war) hatte bemerkt, was vor sich ging. Und verpasste mir von hinten eine Ohrfeige. Und danach gab es natürlich Anschiss.

Diese absolute Unbeholfenheit hat sich bis heute fortgesetzt. Ich schreibe keine handschriftlichen Briefe, Unterlagen ausfüllen verursacht mir psychischen Stress, ich bekomme nicht einmal Nägel in die Wand, so ungeschickt bin ich.

Hendrik F.

Als Lehrerin in Indien ungeeignet

Ich war nach der Schule ein Jahr lang für einen Freiwilligendienst in Indien. Dort gilt die linke Hand als die schmutzige Hand, mit der man sich den Hintern abwischt, mit der man kein Geld berühren und nicht essen soll. Ich habe einem kleinen Jungen eine Aufgabe mit links vorgeschrieben und ihm das Heft und den Stift hingehalten, damit er sie nachmacht. Doch er wollte den Stift partout nicht nehmen. Ich dachte einfach, dass er keine Lust hat und hab ewig mit ihm diskutiert. Am Ende hat er sich eine Mullbinde um den Stift gewickelt, bevor er ihn genommen und geschrieben hat. Er wollte ihn nicht mehr anfassen, weil ich ihn vorher mit der linken Hand berührt hatte.

Isabella E.

Den Spitzer drehen, nicht den Stift

Ich bin 1994 geboren und gehöre somit nicht zur "Mich hätte man noch getadelt"-Generation der Linkshänder. Doch auch ohne Umschulung, Tatzen oder Hiebe war mein Leben in der Grundschule nicht wie das der Rechtshänder. Es begann alles mit der "Füller-Prüfung" am Ende der 1. Klasse. Aufgabe war es, zu jedem Buchstaben im Alphabet, einen Satz zu formulieren. Soweit, so gut.

Für normalsterbliche (Rechtshänder) stellte die Tatsache, dass diese Prüfung mit Tusche und Feder zu lösen war, keine Herausforderung dar. Für mich war das der erste Hinweis dafür, dass der Füller und ich keine besonders guten Freunde mehr werden würden. Auch die Holzstifte, die ich lieber spitzte, indem ich den Spitzer drehte und nicht die Stifte, waren mir eher suspekt.

Meine Begabung, was das Häkeln und Stricken anging, hielt sich auch in Grenzen. Erklärt wurde natürlich für die Rechtshänder. Aussage der Werken-Lehrerin damals: "Mit links kann ich das doch auch nicht!" - somit war die Note 4 im Jahreszeugnis wohl oder übel gerechtfertigt (dachte ich zumindest damals). Mit Omas Hilfe wurde aus der Note 4 im neuen Jahr dann immerhin noch eine 2.

Auch in meinem Beruf als Bankkaufmann, werde ich von alten Damen noch immer als "Falscher" bezeichnet. Erst letzte Woche wurde ich gefragt, seit wann "Die Linken" denn in einer Bank arbeiten dürfen.

Felix N.