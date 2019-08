3. August 2019, 20:23 Uhr Leserdiskussion Was tun für mehr Chancengleichheit an Schulen?

Trotz hunderten Reformen in den letzten 50 Jahren hat sich in Sachen Bildungsarmut nicht viel getan: "Die Chancen von Kindern aus Akademikerfamilien auf einen Gymnasialbesuch sind fast viermal so hoch wie für Facharbeiterkinder und fast sechsmal so hoch wie für Kinder von Un- und Angelernten", schreibt Jutta Allmendinger in einem Gastbeitrag.

Wie Sie sich zur Diskussion anmelden können und welche Regeln gelten, erfahren Sie hier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Haben Sie Themenanregungen oder Feedback? Mailen Sie an debatte@sz.de oder twittern Sie an @SZ. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.