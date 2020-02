Schule:Warum Bewegung Kinder klug macht

Wenn in diesem Klassenzimmer endlich mal alle still sitzen würden - dann wäre das Konzept verfehlt. In der 7b in der Oberschule an der Ronzelenstraße in Bremen strampeln vier Schüler während des Unterrichts ständig mit den Beinen. Sie sitzen auf Fahrrad-Ergometern, und einer läuft sogar auf einem Laufband herum. Das zunächst abenteuerlich klingende Ziel: mehr Ruhe in der Klasse und mehr Konzentration.