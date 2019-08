Kiel (dpa/lno) - Die mit der Kita-Reform ab 2020 erstmals in Schleswig-Holstein geltenden Mindestvorgaben dürfen nach Ansicht von Sozialminister Heiner Garg (FDP) in bereits guten Einrichtungen nicht zu Verschlechterungen führen. "Ich erwarte von Kommunen, die heute schon besser sind als die künftigen Mindeststandards, dass sie das zusätzliche Landesgeld für eine weitere Verbesserung ausgeben", sagte Garg am Freitag in Kiel. Gesetzliche Vorgaben könne er den Städten und Gemeinden im Land jedoch nicht machen.