Erfurt (dpa/th) - Der Bund und das Land Thüringen haben sich auf die Verwendung von rund 142 Millionen Euro geeinigt, die für die Kinderbetreuung in Kitas fließen sollen. Ein entsprechender Vertrag wurde am Mittwoch von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (beide Linke) in Erfurt unterzeichnet. Das Geld soll über das sogenannte Gute-Kita-Gesetz kommen, wird aber erst fließen, wenn Giffey mit allen 16 Bundesländern Verträge dazu abgeschlossen hat. Thüringen ist das zehnte Land, mit dem nun eine solche Vereinbarung getroffen wurde.