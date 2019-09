Vereinbarung spült Geld in Thüringens Kinderbetreuung

Erfurt (dpa/th) - Das zweite kostenlose Kita-Jahr ist noch nicht im Parlament beschlossen, da sprechen Vertreter der rot-rot-grünen Regierungskoalition schon von einem dritten - für den Fall, dass ihr Bündnis nach der Landtagswahl fortgesetzt werden kann. Zurückhaltung kam allerdings von den Grünen: Der Vorschlag werde Teil von möglichen Koalitionsverhandlungen sein, sagte Grüne-Fraktionschef Dirk Adams am Mittwoch in Erfurt.

In Thüringen ist bereits das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung gebührenfrei. Ein zweites soll mit Geld vom Bund finanziert werden. Ein entsprechender Vertrag wurde am Mittwoch von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (beide Linke) in Erfurt unterzeichnet. Das Geld soll über das sogenannte Gute-Kita-Gesetz kommen, wird aber erst fließen, wenn Giffey mit allen 16 Bundesländern Verträge dazu abgeschlossen hat. Thüringen ist das zehnte Land, mit dem nun eine solche Vereinbarung getroffen wurde. Insgesamt gehen rund 142 Millionen Euro nach Thüringen.

Ministerpräsident und Linke-Spitzenkandidat Bodo Ramelow hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung am Samstag angekündigt, dass bei seiner Wiederwahl auch die Beiträge für ein drittes Kita-Jahr abgeschafft werden sollen. Die Linken-Fraktionsvorsitzende, Susanne Hennig-Wellsow, sagte nun, für sie sei es ein zentrales Anliegen, in der nächsten Legislaturperiode ein drittes Kita-Jahr beitragsfrei zu stellen. Ähnlich äußerte sich auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Hey. Die Aussage Ramelows sei keine Forderung, sondern eine Ankündigung, "hinter der sich Rot-Rot-Grün auch versammelt".

Grüne-Fraktionschef Adams dagegen betonte, dass für seine Partei eine Verbesserung der Betreuung in den Kindergärten an erster Stelle stehe. Von der Beitragsfreiheit hätten Eltern nichts, wenn es in den Einrichtungen zu wenige Erzieherinnen gebe, betonte er.

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) erneuerte unterdessen seine Forderung nach einer Verstetigung der Bundesmittel. Giffey sagte dazu: "Wir wollen auch gerne weiterhin gemeinsam die Verantwortung mit den Ländern und den Kommunen wahrnehmen - auch über das Jahr 2022 hinaus." Es gebe dazu in einem Kabinettsbeschluss vom Juli ein klares Bekenntnis der Bundesregierung, betonte Giffey.

Aus Sicht von Linke und SPD in Thüringen soll sich ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis in der nächsten Legislaturperiode dafür einsetzen, auch die Krippen-Gebühren der Eltern in Thüringen abzuschaffen.

Der CDU-Fraktionschef Mike Mohring sagte, aus Sicht der Union sei es besser, Kindergartenkindern eine kostenlose Vollverpflegung in den Einrichtungen zu gewähren statt Kita-Gebühren abzuschaffen. Davon hätten die Kinder und ihre Eltern mehr. Dass aus den Reihen von Rot-Rot-Grün nun eine Abschaffung der Krippengebühren in Aussicht gestellt werde, sei dem Landtagswahlkampf geschuldet.

Der Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Stefan Möller, sagte, seine Partei sei für eine "drastische Absenkung" aller Kindergarten- und Kinderkrippengebühren bei Menschen mit einem mittleren Einkommen. Bei Geringverdienern würden schon heute die Kosten durch den Staat getragen.