Erfurt (dpa/th) - Mit einem gemeinsamen Vertrag wollen der Bund und das Land Thüringen den Weg für ein zweites kostenloses Kita-Jahr in Thüringen frei machen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und Bildungsminister Helmut Holter (beide Linke) wollen die Vereinbarung über die Verwendung von rund 142 Millionen Euro heute in Erfurt unterzeichnen. Das Geld aus dem Gute-Kita-Gesetz kann erst fließen, wenn der Bund mit allen 16 Ländern solche Vereinbarungen über die Verwendung der Mittel getroffen hat.

In Thüringen will die Landesregierung die Millionen unter anderem für ein weiteres beitragsfreies Kita-Jahr verwenden. Außerdem soll die Betreuung von Vier- und Fünf-Jährigen verbessert werden. Eine entsprechende Gesetzesnovelle soll noch vor der Wahl am 27. Oktober im Landtag beschlossen werden. Der Bildungsausschuss hatte dafür am Dienstag den Weg freigemacht.