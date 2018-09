11. September 2018, 16:32 Uhr Integration "Es fehlt oft das Interesse am Schüler als Mensch"

Jörg Knüfkens Schüler galten als unbeschulbar. Dann schenkte er jedem ein Tagebuch. Ein Gespräch über sein Projekt "Change Writers". Mit einer Auswahl bemerkenswerter Einträge.

Interview von Daniela Gassmann

Süddeutsche Zeitung Familie: Wie kamen Sie auf die Idee, Schüler Tagebuch schreiben zu lassen?

Jörg Knüfkens: Das war vor acht Jahren. An meiner Hauptschule gab es zehn unbeschulbare Schüler. Sie haben ständig gestört. Also haben wir sie alle in eine Nachmittags-AG gesteckt, die hieß "Team Zukunft", war aber eigentlich ein hoffnungsloser Fall. In der ersten Stunde konnte ich nicht mal sagen, was für ein Kooperationsspiel ich geplant habe, die haben sich in Sprachen angeschrien, die ich nicht verstehe. Also dachte ...