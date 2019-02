3. Februar 2019, 19:00 Uhr Holocaust im Unterricht "Man darf seine Meinung nicht aufdrängen"

Sollen Schüler eine KZ-Gedenkstätte besuchen? Wie vermittelt man ihnen die Verbrechen? Ein Gespräch mit dem Lehrer und Wissenschaftler Ulrich Baumgärtner.

Interview: Thorsten Schmitz

Süddeutsche Zeitung Familie: Professor Baumgärtner, Sie unterrichten seit Jahrzehnten Deutsch und Geschichte an einem Gymnasium in München und forschen über die schulische Auseinandersetzung mit dem Holocaust. In einer Umfrage von 2017 wussten vier von zehn Schülern ab 14 Jahren nicht, was Auschwitz-Birkenau war. Interessiert die Jugendlichen das Thema überhaupt noch?

Ulrich Baumgärtner: Das Ergebnis hat mich überrascht. Es hängt aber vielleicht auch mit der Fragestellung zusammen. Wäre nur nach Auschwitz gefragt worden, hätte es womöglich andere Werte gegeben. Die Schüler, ...