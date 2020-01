Wiesbaden (dpa/lhe) - Fast 10 000 Studenten mit ausländischem Pass haben im vergangenen Jahr an den hessischen Hochschulen ein Studium aufgenommen. Das entspricht einem Rückgang von über vier Prozent im Jahresvergleich, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt wurden 43 246 Studienanfänger an den hessischen Hochschulen im vergangenen Jahr gezählt. Die größte Gruppe unter den ausländischen Erstsemestern waren nach Angaben der Statistiker Chinesen mit über 1100 Studienanfängern. Stark vertreten waren auch Studenten aus der Türkei, Indien, Syrien und Italien gewesen.