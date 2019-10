Weimar (dpa/th) - Das Thüringer Opernstudio sucht neue Stipendiaten. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende Oktober, das Studium beginnt am 1. September 2020, wie die Hochschule für Musik "Franz Liszt" am Mittwoch in Weimar mitteilte. Derzeit werden demnach sechs junge Sänger aus der Slowakei, Südkorea, Island und Deutschland in dem postgradualen Studiengang ausgebildet. Parallel zum Aufbaustudium an der Hochschule sammeln die Studenten professionelle Berufserfahrung auf Thüringer Bühnen. Das Opernstudio gibt es in seiner jetzigen Form seit 2008.