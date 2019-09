München/Straubing (dpa/lby) - Die Technische Universität München (TUM) bekommt eine Universitätskirche - und zwar die Karmelitenkirche in Straubing. In der niederbayerischen Stadt betreibt die TU einen Campus für Biotechnologie und Nachhaltigkeit. Im vergangenen Jahr kaufte der Freistaat das von Schließung bedrohte Karmelitenkloster, das nun umgebaut wird und künftig vom TUM-Campus genutzt werden soll. Die drei verbliebenen Mönche dürfen in dem Kloster wohnen bleiben. An Christi Himmelfahrt 2020 ist ein Festgottesdienst geplant, wie TUM-Präsident Wolfgang Herrmann sagte. Er selbst will Orgel spielen.