Rothenburg (dpa/sn) - Die Hochschule der Sächsischen Polizei bekommt einen neuen Rektor. Heute soll Carsten Kaempf bei einer Festveranstaltung im ostsächsischen Rothenburg in das Amt eingeführt werden. Mit dabei ist auch Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU). Die Lehranstalt war im Herbst 2018 in die Schlagzeilen geraten, weil es Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit Prüfungen gab. Ein Beamter soll den Studenten Prüfungsaufgaben weitergegeben haben. Eine Kommission zur Überprüfung der Ausbildung an der Hochschule hatte daraufhin im Juni 90 Empfehlungen für eine Änderungen der Struktur und Organisation vorgelegt. Unter anderem sollen Polizeibewerber künftig genauer unter die Lupe genommen und in Einzelgesprächen auf Haltung und Charakter geprüft werden.