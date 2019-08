Rostock/Schwerin (dpa/mv) - Der Universitätsmedizin Rostock droht einem Zeitungsbericht zufolge nach Jahren mit Gewinnen nun ein Verlust. Die "Ostsee-Zeitung" berichtete in ihrer Freitag-Ausgabe von einem Defizit von aktuell 18 Millionen Euro. Ein Sprecher des Bildungsministeriums in Schwerin erklärte, die Entwicklung der ersten Monate gebe Anlass zur Sorge. Allerdings könne in der Mitte des Geschäftsjahres noch keine Aussage über das Jahresergebnis getroffen werden. Bei einer linearen Hochrechnung würden eingeleitete Gegenmaßnahmen außer Acht gelassen.