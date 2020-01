Rostock (dpa/mv) - Reinhard Schäfertöns, Professor an der Universität der Künste Berlin, wird neuer Rektor der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock. Das Konzil der HMT wählte ihn in seiner Sitzung am Montag, wie die Hochschule berichtete. Schäfertöns werde sein Amt zum für ihn nächstmöglichen Zeitpunkt antreten, dies wird voraussichtlich im September sein. Er folgt auf Susanne Winnacker, die nach siebenjähriger Amtszeit zum 1. November vergangenen Jahres als Vize-Intendantin an das Schauspielhaus Bochum wechselte.

Den HMT-Angaben zufolge studierte der 1966 geborene Schäfertöns an der Berliner Kirchenmusikschule und an der Hochschule der Künste Berlin sowie Musikwissenschaften und Philosophie an der Technischen Universität Berlin. Von 1988 bis 1995 war er als Kirchenmusiker tätig, seit 1991 auch als Lehrbeauftragter für Musiktheorie an der Fachhochschule Lausitz, seit 2001 ist er Professor an der Universität der Künste Berlin. Derzeit ist er Dekan der Fakultät Musik sowie geschäftsführender Direktor des Instituts für Musikwissenschaft, Musiktheorie, Komposition und Musikübertragung.