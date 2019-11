Nürnberg (dpa/lby) - Der Baustatiker Niels Oberbeck ist zum neuen Präsidenten der Technischen Hochschule (TH) Nürnberg bestimmt worden. Oberbeck, bisher Vizepräsident an der TH Nürnberg, tritt damit im März kommenden Jahres die Nachfolge von Professor Michael Braun an, der in den Ruhestand geht, wie die Hochschule in Nürnberg mitteilte. Oberbeck ist seit dem Jahr 2000 Professor für Baustatik an der Fakultät für Bauingenieurwesen der TH. Sei Vorgänger Braun hatte die Hochschule seit 2006 geleitet. An der Technischen Hochschule Nürnberg studieren rund 13 000 junge Leute. Die Palette der Studiengänge reicht von Wirtschaftsrecht bis zur Architektur.