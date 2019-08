München (dpa/lby) - Die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und die Technische Universität München (TUM) zählen laut einem internationalen Ranking zu den 60 besten Universitäten weltweit. Im Shanghai Ranking 2019 findet sich die LMU in diesem Jahr auf Rang 52, die TUM auf Rang 57. Dies teilte das Wissenschaftsministerium am Freitag in München mit. Unter den deutschen Universitäten belegten die beiden Münchner Exzellenzuniversitäten die Positionen 2 und 3 und gehören damit mit der Universität Heidelberg zu den besten drei deutschen Universitäten im Academic Ranking of World Universities, das das Center für World-Class Universities der Shanghai Jiao Tong University veröffentlichte.