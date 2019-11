Mainz (dpa/lrs) - Die Uni-Standorte Kaiserslautern und Landau sollen in einigen Jahren gemeinsam eine Rheinland-Pfälzische Technische Universität bilden. Vorgesehen ist eine Übergangszeit bis zum 1. Januar 2023, wie das Wissenschaftsministerium in Mainz am Dienstag mitteilte. Bis dahin soll auch der bislang mit Landau verbundene Standort Koblenz zu einer selbstständigen Universität werden. Schon im kommenden Jahr sollen Kaiserslautern und Landau Gremien für die Vorbereitung der umstrittenen neuen Struktur bekommen. Falls nötig wird dem Ministerium zufolge auch eine längere Aufbauphase gewährt, in dieser hätten Landau und Kaiserslautern eine hohe Autonomie mit separaten Campussenaten und Campuspräsidenten.