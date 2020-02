Mainz (dpa/lrs) - Die geplante und hochumstrittene Umstrukturierung der Universität Koblenz-Landau rückt näher. Nachdem der dazugehörige Gesetzentwurf des Wissenschaftsministeriums am Dienstag erstmals im Kabinett beraten worden ist, geht es in die Phase der Anhörung. Insgesamt werden nach Angaben des Ministeriums bis zu 80 Vertreter unter anderem der betroffenen Hochschulen, von Hochschulverbänden und Gewerkschaften sowie Studierendenvertreter und Gleichstellungsbeauftragte angehört. Voraussichtlich noch vor der Sommerpause wird der Landtag in Mainz das erste Mal über das Gesetz beraten, im Herbst könnte dann die Abstimmung im Plenum anstehen.

Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) will die Uni Koblenz-Landau trennen. Während der Koblenzer Standort eigenständig werden soll, soll Landau mit der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern zusammengehen. Insgesamt werde so für einen angemessenen Ausgleich der Standortinteressen gesorgt, auch würden gute Voraussetzungen für die weitere Entwicklung in Koblenz, Kaiserslautern und Landau geschaffen, sagte Wolf. Während Kaiserslautern und Landau gemeinsam mit ihrer Größe und fachlichen Breite attraktiv für Forschende und Studenten aus dem In- und Ausland würden, könne sich eine eigenständige Uni Koblenz besser mit regionalen Partnern wie der dortigen Hochschule oder Unternehmen aus der Region vernetzen. Kritiker hatten Wolf bei der Erstellung der Pläne für die Umstrukturierung wiederholt Intransparenz vorgeworfen.