Kiel (dpa) - In einem norddeutschen Forschungsverbund wollen sich die Universitäten Lübeck, Kiel, Hamburg und Bremen als Kompetenzzentrum für Künstliche Intelligenz in der Medizin etablieren. Mit Unterstützung der Landesregierungen bewerben sie sich um Fördermittel in Höhe von rund zehn Millionen Euro. "Unser Anspruch ist, im Bereich der Gesundheitswirtschaft weltweit in der ersten Liga zu spielen", sagte Schleswig-Holsteins Staatskanzlei-Chef Dirk Schrödter am Donnerstag bei der Vorstellung des Projekts in Kiel. Das Vorhaben verspreche einen "Innovationsschub für die deutsche Wirtschaft insgesamt".