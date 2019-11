Kamenz (dpa/sn) - Die Zahl der ausländischen Absolventinnen und Absolventen an Sachsens Hochschulen hat sich in zehn Jahren fast verdoppelt. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Freitag mitteilte, erwarben im vergangenen Jahr 3272 Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit einen Hochschulabschluss. 2009 waren es noch 1710.

1200 der Absolventen beendeten ein Erststudium, 2072 ein weiterführendes Studium. Die meisten Absolventen stammten mit 624 aus China, gefolgt von Österreich (496) und Indien (315). Zudem gab es 330 erfolgreiche Promotionen. Damit wurde den Statistikern zufolge mehr als jeder fünfte Doktortitel an einen Ausländer vergeben.