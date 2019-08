Jena (dpa/th) - 100 Jahre Bauhaus und 30 Jahre Mauerfall gehören zu den Themen, mit denen sich in diesem Jahr der Internationale Sommerkurs der Friedrich-Schiller-Universität Jena beschäftigt. An dem Kurs, der am Sonntag begann und bis Ende August läuft, beteiligen sich nach Angaben der Hochschule rund 90 Studenten und Lehrkräfte aus 42 Ländern. Darunter seien Teilnehmer beispielsweise aus Russland, China, Südkorea, Spanien oder Burkina Faso.

Einige von ihnen würden durch Stipendien des Deutschen Akademischen Austauschdienstes unterstützt. Ihr Ziel sei es, die deutsche Sprache kennenzulernen oder Kenntnisse zu vertiefen. Erkundet werde auch die Kulturregion um Jena und Weimar.

Der Sommerkurs ist nach Angaben der Schiller-Universität der älteste seiner Art in Deutschland. Sein Ursprung gehe in Jena bis in das Jahr 1889 zurück. Unterbrechungen habe es vor allem während der Zeit der beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert gegeben. In diesem Jahr erlebe der Kurs seine 78. Auflage.