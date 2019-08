Erfurt (dpa/th) - Plagiate oder andere Täuschungsversuche haben in Thüringen bislang nur in wenigen Ausnahmefällen zur Aberkennung von Bachelor- und Master-Titeln oder Promotionen geführt. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Hochschulen. Die genaue Zahl von Betrugsversuchen bei Prüfungen werde nicht statistisch erfasst. Um Betrüger und Schummler bei Haus- oder Abschlussarbeiten zu ertappen, kommt an Thüringer Hochschulen auch Software zum Einsatz.