670 000 Euro für Abgasforschung an TU Ilmenau

Ilmenau (dpa/th) - Für ihre Forschung zu Umweltbelastungen durch Autoabgase haben Wissenschaftler an der Technischen Universität Ilmenau (TU) 670 000 Euro vom Land erhalten. Die Wissenschaftler des an der TU angesiedelten Thüringer Innovationszentrum Mobilität sollen neuartige Methoden entwickeln, um frühzeitig Aussagen zum Aufkommen von Abgasen und Feinstaub von Reifen und Bremsen treffen zu können. Wie die TU am Dienstag mitteilte, sollen dafür Verkehrsmodelle simuliert werden, die künftige Entwicklungen auf den Straßen berücksichtigen.

Die Forscher betrachten auch die Auswirkungen unterschiedlicher Antriebsarten, wie etwa herkömmliche Verbrennungs-, Elektro-, oder Hybridmotoren. Die Fördersumme des Landes verteilt sich ab 2020 auf zwei Jahre.