Hamburg (dpa/lno) - Der AfD-Mitbegründer Bernd Lucke hat nach heftigen Protesten gegen seine Vorlesung an der Universität Hamburg das Gelände unter Polizeischutz verlassen. Er wurde von Beamten an einem Seiteneingang abgeholt und zur Straße gebracht, wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete. Zuvor hatten mehrere hundert Demonstranten die erste Vorlesung Luckes seit dessen Rückkehr an die Uni verhindert. Der Volkswirtschaftler und Euro-Kritiker Lucke war 2013 maßgeblich an der Gründung der AfD beteiligt und einer ihrer ersten Bundessprecher. 2014 hatte er sich von der Uni Hamburg beurlauben lassen, um als Berufspolitiker für die AfD ins Europaparlament zu wechseln.