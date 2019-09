Halle (dpa/sa) - Die meisten Studierenden in Sachsen-Anhalt wohnen nicht mehr zu Hause. Lieber würden sie in einer eigenen Wohnung, in einer Wohngemeinschaft mit anderen Menschen oder im Wohnheim leben, sagte Cort-Denis Hachmeister vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) im nordrhein-westfälischen Gütersloh. Eine aktuelle Studie habe gezeigt, dass 2018 rund 41 Prozent der Studenten und Studentinnen in Sachsen-Anhalt eine eigene Wohnung mieteten. Hingegen waren nur acht Prozent der Befragten noch immer im "Hotel Mama". Die Gründe dafür seien ganz unterschiedlich, so Hachmeister. Einerseits seien die Mieten in Sachsen-Anhalt erschwinglich, anderseits seien etwa WGs gefragt, weil dort Gleichgesinnte seien.