Erfurt/Gütersloh (dpa/th) - Duale Studiengänge werden bei Erstsemestlern in Thüringen beliebter, bleiben jedoch anteilsmäßig auf geringem Niveau. Einer am Montag vorgestellten Untersuchung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh zufolge entschieden sich im Freistaat 6 Prozent der Studienanfänger für einen solchen Studiengang mit Phasen in Betrieben und in Hochschulen. Im Jahr 2017 lag der Anteil demnach noch bei rund 1 Prozent.

Thüringen liegt aktuell zwar knapp über dem bundesweiten Mittel von 5,3 Prozent, ist vom Spitzenreiter Saarland aber weit entfernt. Dort entscheiden sich rund ein Drittel der Erstsemestler für ein duales Studium. Auf Rang zwei liegt mit 14,3 Prozent Baden-Württemberg, Berlin auf Platz drei kommt auf einen Anteil von 7,2 Prozent.

Bundesweit sind laut CHE aktuell fast 105 000 Studierende in einem der rund 1100 dualen Studiengänge eingeschrieben, die Zahl hat sich laut CHE zwischen 2005 und 2017 verelffacht.