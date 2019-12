Gießen (dpa/lhe) - Nach einem möglichen Hackerangriff beginnen am Freitag die Virenscans an den Rechnern der Hochschulmitarbeiter. Dazu werden USB-Sticks verteilt, berichtete eine Sprecherin am Donnerstag. Die Sticks würden über die Fachbereiche und Zentren verteilt und müssten lokal und ohne Internetverbindung durchgeführt werden. Geräte, die dabei unauffällig bleiben, sollen einen grünen Aufkleber erhalten. Alle anderen Geräte würden rot markiert und seien bis auf weiteres nicht nutzbar. Für sie werde eine "zweite Scanwelle" benötigt, die in der kommenden Woche geplant sei. Nur Geräte, die am Ende zwei grüne Aufkleber haben, werden für die Benutzung freigegebenen. Die Geräte der Studierenden seien von der Scan-Aktion nicht betroffen.

Die mittelhessische Hochschule hatte nach einem "schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfall" alle Server heruntergefahren und Anzeige wegen des Verdachts auf einen Cyber-Angriff gestellt. Seit Sonntag können weder das Internet, E-Mail-Systeme noch interne Netzwerke genutzt werden. Betroffen ist auch die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek in Fulda. Angebote stünden derzeit nur eingeschränkt zu Verfügung, teilte die Hochschule mit. Grund sei, dass die Bibliothek Dienstleistungen der Uni Gießen nutze.