Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit Yasmil Raymond wird erstmals eine Frau an die Spitze der Städelschule berufen. Wie das hessische Wissenschafts- und Kunstministerium am Freitag in Wiesbaden berichtete, tritt die zuletzt in New York tätige Kuratorin und Autorin am 1. April die Nachfolge von Philippe Pirotte als Rektorin der Kunsthochschule an.

"Erstmals in ihrer über 200-jährigen Geschichte steht eine Frau an der Spitze der Städelschule in Frankfurt", sagte Wissenschafts- und Kunstministerin Angela Dorn (Grüne). "Yasmil Raymond verbindet hervorragende Expertise und Erfahrungen in weltweit berühmten Museen mit einem besonderen Gespür für Menschen und einer mitreißenden Leidenschaft für Kunst."

Der Belgier Pirotte hatte im September 2019 angekündigt, Ende März 2020 sein Amt niederzulegen. Er hatte die weltweit renommierte Kunsthochschule seit 2014 geleitet und dabei "das internationale Profil der Städelschule weiter geschärft", so die Ministerin. Er wird nach Angaben des Ministeriums weiterhin als Professor für Kunstgeschichte und Curatorial Studies an der Städelschule tätig sein.

Yasmil Raymond (42) arbeitete im Museum of Contemporary Art in Chicago, am Walker Art Center in Minneapolis und am Museum of Modern Art in New York. Seit Oktober 2019 lebt sie in Frankfurt am Main. Sie wurde schon im Dezember vom Hochschulkonvent und Hochschulrat gewählt; nun wurde laut Ministerium der Vertrag unterzeichnet.