Erfurt (dpa/th) - Pünktlich zu Beginn des neuen Wintersemesters steht in Erfurt ein neues Studentenwohnheim zur Verfügung. Die Anlage entstand aus der seit 15 Jahren leerstehenden Zahnklinik der Medizinischen Akademie Erfurt, die in den 1990er Jahren geschlossen wurde. Das teilte das Thüringer Wissenschaftsministerium bei der Eröffnung am Mittwoch mit. In den Umbau wurden insgesamt 18,2 Millionen Euro investiert. 5,4 Millionen Euro kommen aus einem Sonderinvestitionsprogramm des Landes, 4,3 Millionen Euro steuerte der Bund bei. Die restliche Summe bringt das Thüringer Studierendenwerk, das die Anlage mit Platz für gut 300 Bewohner auch betreibt.

Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) betonte, mit der Anlage werde der studentische Wohnungsmarkt in Erfurt entlastet. Die Landeshauptstadt, die über eine Universität und eine Fachhochschule verfügt, gehört zu den Thüringer Städten mit dem höchsten Mietniveau.