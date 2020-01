Emden (dpa/lni) - Mit einem Gutschein im Wert von 200 Euro will Emden Studenten zur Anmeldung des Erstwohnsitzes in der Kleinstadt in Ostfriesland bewegen. Damit verdoppelte die Kommune zu Jahresbeginn das Begrüßungsgeld von 100 Euro, die zuvor bar an Erstsemester gezahlt worden waren, und erweiterte den Kreis der Berechtigten auch auf Zweit- und Drittsemester. Eingelöst werden kann der Gutschein in rund 60 Geschäften vorwiegend in der Innenstadt, darunter Bekleidungsläden, aber auch bei Friseuren oder in Restaurants, wie ein Stadtsprecher anlässlich der Vorstellung am Dienstag sagte.

Die Hochschule Emden/Leer, an der unter anderem Betriebswirtschaft, Nautik und Seeverkehr studiert werden kann, beteiligt sich daran: "Das ist ein Versuch, wieder mehr studentisches Leben in die Innenstadt zu bekommen", so die Leiterin der Studienberatung, Birte Engelberts.

Für die Stadt ist die Aktion, die vorerst bis Ende Juni befristet ist - aber vor allem ein Instrument, mehr Einwohner zu bekommen. Denn je mehr Menschen mit Erstwohnsitz gemeldet sind, desto mehr Geld erhält die Stadt vom Land. "Im Schnitt melden sich 350 bis 400 Studentinnen und Studenten pro Jahr", so der Sprecher der Stadt, die ihre Einwohnerzahl so bislang auf mehr als 50 000 gehalten habe.

Auch in anderen Städten Niedersachsens wie Wolfsburg oder Braunschweig hoffen die Verantwortlichen durch Begrüßungsgeschenke auf mehr gemeldete Studenten.