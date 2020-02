Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Humboldt-Universität (HU) bietet geflüchteten Menschen im Sommersemester wieder zahlreiche Angebote. Geplant sind unter anderem Sprachkurse sowie Workshops etwa zum Arbeitsmarkt in Deutschland und zur Berufsorientierung, wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte. Zudem sollen studieninteressierte Flüchtlinge die Möglichkeit einer Gasthörerschaft erhalten.

Das Programm "HU4Refugees" ermöglicht es Zuwanderern, ohne Immatrikulation Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen, die ihnen für ein späteres Fachstudium angerechnet werden können. Infos zu den Angeboten finden Interessierte im Internet, aber auch auf einem "Refugees Welcome Day" am 18. Februar.

Seit dem Wintersemester 2015/16 haben nach Angaben der Hochschule knapp 1000 studieninteressierte Flüchtlinge an der HU Sprachkurse und Workshops besucht oder als Gasthörer an Lehrveranstaltungen teilgenommen. Das Sommersemester 2020 beginnt am 1. April.