Bad Ems (dpa/lrs) - Immer mehr junge Leute aus Rheinland-Pfalz zieht es zum Studieren in ein anderes Bundesland. Zum Wintersemester 2018/19 hätten sich 67 000 junge Menschen aus Rheinland-Pfalz für ein Studium in einem der anderen Länder entschieden, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit. Umgekehrt studierten 57 300 junge Erwachsene in Rheinland-Pfalz, die ihre Studienberechtigung in einem anderen Bundesland erworben haben.

Gründe für die bereits seit Jahren dauernden Entwicklung sind laut Landesamt unter anderem der Wegfall der Studiengebühren in den anderen Bundesländern und die hohe Attraktivität einzelner Hochschulen wie in Aachen oder Heidelberg. Besonders gefragt waren bei den Studienberechtigten aus Rheinland-Pfalz die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen.