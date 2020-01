Arm in Arm auch am Nachmittag: Der Bund unterstützt den Ganztagsausbau mit zwei Milliarden Euro.

Wie soll das zu schaffen sein? Am Morgen packt das Kind das Pausenbrot ein, setzt das Kind den Tornister auf, geht zur Schule, lernt lesen, schreiben, rechnen. Und steht nur ein paar Stunden später wieder hungrig vor der Tür. Ein Vollzeitjob? Für viele Mütter und Väter wäre das kompliziert, solange die Kinder nur den halben Tag im Unterricht sind.

Die große Koalition will daher die Betreuung massiv ausbauen - nach den Kitas nun an den Schulen. Von 2025 an soll jedes Kind einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz an der Grundschule haben. Eine Million zusätzliche Betreuungsplätze wären nötig, schätzt Familienministerin Franziska Giffey (SPD). Zwei Milliarden Euro stellt der Bund für den Ausbau bereit. Viel Geld. Dabei schätzen Experten, dass das nicht einmal reichen wird. Auch die Länder und Kommunen fordern höhere Summen. Wie teuer wird es? Und wer bezahlt es?

Im Ringen um die Finanzierung hat Familienministerin Giffey am Montag ein neues Gutachten vorgestellt. Die Botschaft: Der Ausbau könnte sich zu einem guten Teil selbst tragen. Die Kosten würden unterm Strich gar nicht so hoch ausfallen.

"Ganztagsbetreuung hat auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen"

Das ergibt sich aus den Berechnungen der Ökonominnen und Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW). Die Forscher schätzten, wie sich die Erwerbstätigkeit von Müttern ändern würde, wenn es mehr Ganztagsplätze gäbe. Sie simulierten dafür verschiedene Szenarien. Demnach würde die Erwerbstätigenquote der Mütter zwischen zwei und sechs Prozentpunkte steigen. Arbeiten mehr Frauen, muss der Staat weniger Transferleistungen an die Familien zahlen. Die Einkommen steigen und damit auch die Steuereinnahmen.

"Das sorgt dafür, dass sich der Ausbau von Ganztagsangeboten zum Teil selbst finanziert - je nach Szenario und Kostenschätzung zu 30 bis 90 Prozent", sagte Katharina Spieß, Bildungsforscherin beim DIW. Familienministerin Giffey sieht darin ein weiteres Argument für ihren Plan: "Die Ganztagsbetreuung hat auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen - und der liegt unserem Gutachten zufolge bei bis zu zwei Milliarden Euro pro Jahr."