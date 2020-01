Trystan Pütter (rechts), 39, war Waldorfschüler; seit seinem Studium am Max Reinhardt Seminar in Wien spielt er Bühnen- und Filmrollen, etwa in dem Kinoerfolg „Toni Erdmann“ oder der TV-Serie „Parfum“. Zurzeit ist er im Kino neben Felix Kramer (links) in dem Ostdeutschland-Krimi „Freies Land“ zu sehen.

(Foto: Verleih Telepool)