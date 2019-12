Ildikó von Kürthy wurde 1968 in Aachen geboren. Sie absolvierte die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg, schreibt für Magazine und hat eine Kolumne in der "Brigitte". Ihre Romane wurden mehr als sechs Millionen Mal gekauft und in 21 Sprachen übersetzt. Auch ihr aktueller Roman "Es wird Zeit" ist ein Bestseller.

(Foto: Sonja Tobias)