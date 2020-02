Bastian Pastewka, geboren 1972 in Bochum, wuchs als Sohn eines Agraringenieurs und einer Grundschullehrerin in Bonn auf. Nach dem Abitur wollte er zunächst Museumspädagoge werden, brach das Studium aber ab. Als Comedian wurde Pastewka Ende der 1990er-Jahre durch die "Wochenshow" auf Sat 1 bekannt. Seither übernahm er zahlreiche Rollen in Filmen sowie als Synchron- und Hörspielsprecher. In der Comedyserie "Pastewka" spielt er sich seit 2005 selbst, die zehnte und letzte Staffel ist vom 7. Februar an bei Amazon zu sehen.

(Foto: Tomas Rodriguez)