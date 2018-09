Eltern mit höherem Bildungsgrad haben häufiger den Anspruch, im Schulalltag mitzureden, sagt ein engagierter Vater.

Korhan Ekinci ist so etwas wie ein Musterpapa: Aus dem Arbeitersohn mit Hauptschulempfehlung wurde ein diplomierter Wirtschaftsinformatiker und der Vorsitzende des Landeselternbeirats in Hessen. Er sagt, Bildung darf nicht vom Elternhaus abhängen. Aber dürfen sich Eltern deshalb ganz aus der Schule raushalten? Oder müssen sie es sogar?

SZ: Herr Ekinci, Ihre Tochter geht auf eine integrierte Gesamtschule. Wie viele Eltern kommen zum Elternabend?

Korhan Ekinci: In der zweiten Klasse fast alle. Wenn die Kinder älter und selbständiger werden, wird das erfahrungsgemäß weniger. Aber das Gejammer, och nee, schon wieder Elternabend, ist doch auch nur so eine Marotte. Die meisten gehen da ganz gerne hin.

Gilt das auch für Eltern mit Migrationsgeschichte?

Die Nationalität spielt beim Elternengagement keine Rolle. Es ist allerdings auffällig, dass Eltern aus einem bildungsfernen Umfeld sich weniger beteiligen. Andersrum gesagt: Eltern mit höherem Bildungsgrad haben häufiger den Anspruch, im Schulalltag mitzureden.

Für Elternarbeit haben Lehrer eigentlich keine Zeit

Wenn Eltern dringend mit der Klassenlehrerin sprechen wollen, muss sie die Zeit dafür meist von ihrer Freizeit abknapsen. Elternarbeit leisten Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland weitgehend freiwillig. Zwar müssen sie jede Woche eine bestimmte, je nach Bundesland unterschiedlich hohe Zahl von Unterrichtsstunden ableisten, wie sie sich ihre übrigen Aufgaben einteilen, ist aber ihre Sache - mit Ausnahme von Pflichtterminen wie Konferenzen und wenigen Elternsprechtagen im Jahr.

Niemand kontrolliert, wie viel Zeit Lehrer dafür aufwenden, ihren Unterricht vorzubereiten, Hausaufgaben zu korrigieren, Klassenarbeiten zu konzipieren und zu bewerten oder Gespräche mit Eltern und Schülern zu führen. Faulenzen können sie aber eher nicht. Wie knapp die Zeit bemessen ist, zeigt das Beispiel Hamburg. Dort hat das Kultusministerium eine Beispielrechnung für die Zeitkontingente der Lehrer aufgestellt. Demnach hat ein Englischlehrer für die Hausaufgabenkontrolle in einer siebten Klasse jede Woche eine halbe Stunde Zeit: pro Schüler eine Minute, um Fehler zu finden, zu verbessern und zu protokollieren - und im besten Fall auch noch zu erkennen, ob sie der Flüchtigkeit geschuldet sind oder die Grammatik noch nicht sitzt. Nur wenn ihm das gelingt, er zudem Unterrichtsstunden in nur 15 und Klassenarbeiten in nur 60 Minuten vorbereitet, bleibt ihm noch eine halbe Stunde übrig, um mit Eltern und Schülern über ihre Anliegen und Sorgen zu sprechen - in einer 46,57-Stundenwoche wohlgemerkt, weil sie trotz der Schulferien genauso viel arbeiten müssen wie andere Beamte.

In fast allen Bundesländern haben Gymnasiallehrer weniger Pflichtstunden als ihre Kollegen an Grund-, Haupt- oder Realschulen. Zwar fallen an diesen Schulen womöglich die Aufsätze kürzer aus, der Gesprächsbedarf dürfte jedoch nicht kleiner sein. In Mecklenburg-Vorpommern bekommen Klassenleiter an Grundschulen pro Woche 30 Minuten für Elterngespräche auf ihre Pflichtstunden angerechnet. Leiten sie die ganze Schule, kommt noch eine Stunde dazu. Larissa Holzki