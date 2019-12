Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will Jugendliche wieder mehr fürs Lesen begeistern. "Was mir sehr zu denken gegeben hat, war der Befund, dass unsere Schülerinnen und Schüler zwar sehr wohl wissen, wie man liest, aber keine Lust dazu haben und es deswegen auch nicht tun", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit Blick auf das Ergebnis der jüngsten Bildungsstudie Pisa. "Deswegen glaube ich: Wir müssen den Aspekt der Motivation stärker in den Fokus rücken."

Die Pisa-Studie hatte ergeben, dass jeder fünfte 15-Jährige beim Lesen gerade einmal Grundschulniveau erreicht. Deutschlands Jugendliche verlieren außerdem zunehmend die Lust am Lesen.

Kurz vor Ende seiner Amtszeit als Präsident der Kultusministerkonferenz zog Lorz ein positives Fazit: "Es war sicherlich eines der turbulenteren Jahre einer KMK-Präsidentschaft, aber auch eines, in dem sich sehr viel bewegt hat." Hessen übergibt den KMK-Vorsitz Anfang 2020 an Rheinland-Pfalz.