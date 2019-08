In Hessen beginnt nach den Sommerferien wieder die Schule

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach sechs Wochen Sommerferien startet heute hessenweit für rund 759 000 Schüler das neue Schuljahr. Darunter sind 54 900 Jungen und Mädchen, die in der kommenden Woche ihren ersten Schultag haben. Während die Gesamtzahl aller Schüler im Vergleich zum zurückliegenden Schuljahr nahezu konstant blieb, legte die Zahl der Erstklässler leicht zu (Plus 1,3 Prozent). Zum neuen Schuljahr wird es 54 700 Lehrerstellen in Hessen geben - 600 mehr als noch 2018/2019. Die neuen Kräfte sollen unter anderem dem Ausbau der Ganztagsbetreuung zugutekommen.