Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Gewerkschaft GEW warnt zum Start des neuen Schuljahres vor einem anhaltenden Lehrermangel in Hessen. Aufgrund der Erfahrungen der zurückliegenden Jahre und der allgemeinen Situation auf dem Arbeitsmarkt zeichneten sich erhebliche Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung ab, teilte GEW-Referent Roman George am Freitag in Frankfurt mit. Er gehe davon aus, dass in den Kollegien die Abgänge in den Ruhestand größer sein werden als die Zahl der zur Verfügung stehenden neu ausgebildeten Lehrkräfte.